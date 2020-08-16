Де дивитися півфінал Ліги Європи "Інтер" - "Шахтар"

У понеділок, 17 серпня, в німецькому місті Дюссельдорф пройде півфінальний поєдинок Ліги Європи УЄФА між футболістами міланського "Інтера" та донецького "Шахтаря".

Українські уболівальники зможуть пдивиться матч, який розпочнеться о 22.00 за київським часом, на телеканалі "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

У своїй історії "гірники" лише двічі зустрічалися зі знаменитим міланським клубом. Це було 2005 року у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Тоді "Шахтар" вдома програв з рахунком 0:2, а на виїзді завершив зустріч унічию - 1:1. У підсумку - "Інтер" не пустив українську команду до групового турніру найпрестижнішого континентального клубного турніру.

Нинішній євросезон "Інтер" і "Шахтар" розпочали з групового турніру Ліги чемпіонів, де посіли треті місця у своїх квартетах і "зробили рокірування" до плей-офф Ліги Європи. Підопічні Луїша Каштру в 1/16 фіналу пройшли португальську "Бенфіку" (2:1, 3:3), в 1/8-й - німецький "Вольфсбург" (2:1, 3:0), в 1/4-й - швейцарський "Базель" (4:1).

Команда Антоніо Конте здолала відповідно болгарський "Лудогорець" (2:0, 2:1), іспанський "Хетафе" (2:0) та німецький "Баєр" (2:1).

Зустріч пройде на стадіоні "Дюссельдорф Арена", який вміщує 54 600 місць (з них 10 тисяч - стоячих). На міжнародних поєдинках ця кількість зменшується до 51 500. Звичайно, на цьому матчі через пандемію коронавірусу уболівальників на трибунах не буде.

Фото: shakhtar.com.