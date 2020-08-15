"Динамо" легко обіграло "Полісся" у контрольному матчі
М'ячі на полі клубної бази у Кончі-Заспі базі у ворота новачка Першої ліги забили Владислав Супряга (12-та і 37-ма хвилини), Віталій Буяльський (23), Микола Шапаренко (45+1) та Міккель Дуелунд (78). У складі "Полісся" відзначився Ярослав Галенко (52), передає Укрінформ.
Стартовий склади "Динамо" - Бойко, Тимчик, Кендзьора, Сирота, Караваєв, Сидорчук, Шапаренко, Цітаїшвілі. де Пена, Буяльський, Супряга.
Як повідомляв Укрінформ, у першому спарингу під орудою нового тренера Мірчі Луческу футболісти "Динамо" перемогли клуб Другої ліги "Верес" (Рівне) - 3:0. Голи: Міккель Дуелунд, Владислав Супряга, Карлос де Пена.
У другій контрольній грі кияни поступилися чернігівській "Десні" - 1:2. Голи: Віктор Циганков (80) - Олександр Філіппов (32), Ілля Шевцов (82).
На 69-й хвилині Циганков не реалізував пенальті.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.