Чемпіонат УПЛ розпочнеться матчами за участю "Динамо" та "Шахтаря"

Новий, 30-й чемпіонат України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги стартує 21 серпня поєдинками за участю чинного чемпіона та володаря Кубка країни.

Як повідомляє пресслужба УПЛ, дирекція ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 1-го туру чемпіонату України сезону-2020/2021, передає Укрінформ.

1 тур

21 серпня, п’ятниця

"Олімпік" (Донецьк) - "Динамо" (Київ). Початок гри о 17.00

"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка). 19.00

22 серпня, субота

"Львів" - "Минай". 14.00

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ). 17.00

"Олександрія" - "Маріуполь". 19.30

23 серпня, неділя

"Інгулець" (Петрове) - "Дніпро-1". 14.00

"Ворскла" (Полтава) - "Рух" (Львів). 17.00.

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Утім, зазначимо, що у разі виходу "Шахтаря" у фіналу Ліги Європи його матч із "Колосом" доведеться перенести.

Фото: upl.ua.