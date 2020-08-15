Чемпіонат УПЛ розпочнеться матчами за участю "Динамо" та "Шахтаря"
Укрінформ
Новий, 30-й чемпіонат України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги стартує 21 серпня поєдинками за участю чинного чемпіона та володаря Кубка країни.
Як повідомляє пресслужба УПЛ, дирекція ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 1-го туру чемпіонату України сезону-2020/2021, передає Укрінформ.
1 тур
21 серпня, п’ятниця
"Олімпік" (Донецьк) - "Динамо" (Київ). Початок гри о 17.00
"Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка). 19.00
22 серпня, субота
"Львів" - "Минай". 14.00
"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ). 17.00
"Олександрія" - "Маріуполь". 19.30
23 серпня, неділя
"Інгулець" (Петрове) - "Дніпро-1". 14.00
"Ворскла" (Полтава) - "Рух" (Львів). 17.00.
Утім, зазначимо, що у разі виходу "Шахтаря" у фіналу Ліги Європи його матч із "Колосом" доведеться перенести.
Фото: upl.ua.