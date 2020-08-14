Золото аматорського чемпіонату України з футболу розіграють у столиці

Футбольні команди "Епіцентр" (Дунаївці, Хмельницька облось) та "Вікторія" з Миколаївки на Сумщині пробилися у фінал чемпіонату України серед аматорів.

Поєдинок за "золото" відбудеться в неділю, 16 серпня, на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова в Києві. Початок - о 17.00, повідомляє пресслужба Асоціації аматорського футболу України. Читайте також: Перша ліга: "Металургу" зарахували поразку, "Рух" вийшов до УПЛ У півфінальних зустрічах "Епіцентр" із рахунком 4:1 переміг "ЛНЗ-Лебедин" з Черкаської області, а "Вікторія" виявилася сильнішою за ОДЕК з Рівненщини - 2:1. Фото: aafu.org.ua.