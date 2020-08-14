Перша ліга: "Металургу" зарахували поразку, "Рух" вийшов до УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу виніс рішення матчу 22-го туру Першої ліги між львівськими "Рухом" та запорізьким "Металургом".

За неявку на цю гру запорізькій команді зарахували поразку (0:3) і присудили три очки "Руху". повідомляє пресслужба УАФ.

Львів'яни набрали 61 очко і завершили сезон на другій сходинці. "Рух" склав компанію "Минаю" (62 очки) та "Інгульцю" (60), які також вийшли до УПЛ.

Додамо, що перенесений матч 22-го туру "Рух" - "Металург" був заплпнований на 10 серпня, але запорожці повідомили Професіональній футбольній лізі, що не мають можливості виїхати на зустріч до Львова. Цей поєдинок мав відбутися ще на початку липня у Запоріжжі, але його перенесли через коронавірус в ФК "Металург".

Фото: uaf.ua.