«Інтер» - «Шахтар». Текстова трансляція
«Інтер» - «Шахтар»
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17 серпня 2020 року. Дюссельдорф. «Меркур Шпіль-Арена». Початок о 22:00.
Ласкаво просимо до німецького Дюссельдорфа на поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому чемпіон України донецький «Шахтар» зіграє проти італійського «Інтера» (Мілан).
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Склади команд:
«Інтер»:
Головний тренер – Антоніо Конте (Італія).
«Шахтар»:
Головний тренер – Луїш Каштру (Португалія).
Арбітр – Шимон Марчиняк (Польща).
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Сьогодні, 17 серпня, «Шахтар» зустрінеться з італійським «Інтером» на стадії 1/2 фіналу Ліги Європи. Фіналіст визначиться в протистоянні з одного матчу, повідомляє Укрінформ.
Пряма трансляція на телеканалі «Футбол 1».
Переможець пари вийде на іспанську «Севілью».
Як повідомляв Укрінформ, в першому півфіналі Ліги Європи «Севілья» обіграла «Манчестер Юнайтед» 2:1. «Севілья» стала першим фіналістом турніру.