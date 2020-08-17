«Інтер» - «Шахтар». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА між донецьким «Шахтарем» та італійським «Інтером» (Мілан).

«Інтер» - «Шахтар»

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17 серпня 2020 року. Дюссельдорф. «Меркур Шпіль-Арена». Початок о 22:00.

Ласкаво просимо до німецького Дюссельдорфа на поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому чемпіон України донецький «Шахтар» зіграє проти італійського «Інтера» (Мілан).

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Склади команд:

«Інтер»:

Головний тренер – Антоніо Конте (Італія).

«Шахтар»:

Головний тренер – Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр – Шимон Марчиняк (Польща).

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Сьогодні, 17 серпня, «Шахтар» зустрінеться з італійським «Інтером» на стадії 1/2 фіналу Ліги Європи. Фіналіст визначиться в протистоянні з одного матчу, повідомляє Укрінформ.

Пряма трансляція на телеканалі «Футбол 1».

Переможець пари вийде на іспанську «Севілью».

Як повідомляв Укрінформ, в першому півфіналі Ліги Європи «Севілья» обіграла «Манчестер Юнайтед» 2:1. «Севілья» стала першим фіналістом турніру.