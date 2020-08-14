«Інтер» - «Шахтар». Анонс півфіналу Ліги Європи

17 серпня у Дюcсельдорфі «Інтер» і «Шахтар» зустрінуться в півфіналі Ліги Європи.

Для італійської команди це перший півфінал єврокубка з сезону-2009/10, коли «нерадзуррі» виграли Лігу чемпіонів. «Шахтар» не підбирався так близько до трофея з 2016-го - тоді програли «Севільї».

Скоро ми дізнаємося, кому знову вдасться пройти у фінал. Для обох команд це буде дуже непростий матч. Аналітики Parimatch також прогнозують, що ми побачимо чимало голів. Нагадаємо, матч розпочнеться о 22:00.

Титульний партнер ФК «Шахтар» Parimatch спільно з клубом і Multiplex дарують можливість подивитися цей матч в кінотеатрі просто неба на вертолітному майданчику КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16а). Для того, щоб зануритися в атмосферу історичного матчу в колі друзів, досить купити квиток на сайті кінотеатру. Відвідувачі зможуть не тільки підтримати улюблену команду, а й поспілкуватися з відомими уболівальниками клубу, а також отримає м'яч і футболку з автографами гравців.

Історія протистоянь

«Шахтар» і «Інтер» зіграють між собою втретє. Команди вже зустрічалися в 2005-му, коли боролися за вихід в груповий турнір Ліги чемпіонів. Вдома українська команда програла 0:2 (відзначився дует нападників Мартінс-Адріано), а в Мілані зіграли внічию 1:1 - забивали Альваро Рекоба в складі господарів і Елано за «гірників».

Два футболісти, які грали в тих матчах, зараз працюють в клубах: Даріо Срна обіймає посаду футбольного директора в «Шахтарі», а Хав'єр Дзанетті - віце-президент «Інтера».

Останні матчі

«Інтер» в Серії А фінішував на другому місці, відставши від «Ювентуса» всього на одне очко. Дуже прикра ситуація для команди Антоніо Конте, яка після карантину не обіграла «Сассуоло» (3:3), «Верону» (2:2), «Фіорентину» (0:0), «Болонью» (1:2). Виграй «Інтер» хоча б один з цих матчів, і, можливо, в Італії змінився б чемпіон.

Що цікаво, програвши чемпіонські перегони, міланці додали. У «Інтера» п'ять перемог поспіль, причому серед суперників в тому числі були потужні «Аталанта», «Наполі» і «Баєр». За ці п'ять матчів команда Конте забила 11 м'ячів, а пропустила один – у чвертьфіналі Ліги Європи від «Баєра».

«Шахтар» не програє з середини березня, коли несподівано поступився «Зорі». Серія без поразок становить вже 11 матчів, з яких команда Луїша Каштру виграла дев'ять. Перемоги в чемпіонаті України – обов'язкова програма, але й в Лізі Європи «Шахтар» виступає добре. «Вольфсбургу» забили три м'ячі, «Базелю» - чотири, з виходом до півфіналу не виникло ніяких проблем.

Стан команд

У «Інтера» двоє травмованих. Втрату Матіаса Весіно Конте навряд чи помітить – центральний півзахисник в цьому сезоні грав мало і, швидше за все, залишає команду. А ось відсутність Алексіса Санчеса позбавляє тренера варіативності в атаці. Чилієць після карантину був у відмінній формі, в чемпіонаті забив тричі та зробив сім гольових передач.

У «Шахтаря» з гравців основи травмований лише Ісмаїлі, який в середині червня порвав хрести. Бразильця зліва підміняє Микола Матвієнко, і, судячи з усього, зіграє на фланзі проти «Інтера» також.

Лідери

У «Інтера» божевільну форму набрав Ромелу Лукаку. Бельгієць забив в дев'яти матчах Ліги Європи поспіль, встановивши рекорд турніру. У нападника чотири голи в п'яти останніх матчах, а всього - 31 точний удар, це найрезультативніший сезон в його кар'єрі.

«Шахтарю» необхідно знайти шлях до воріт «Інтера», і в такій ситуації дуже важливий буде Марлос. Гравець збірної України зробив два ассисти з «Базелем», всього в цьому сезоні у нього 8 гольових передач і 13 голів. За системою «гол + пас» Марлос поступається лише Жуніору Мораесу.

Прогноз

У попередніх матчах в своїх чемпіонатах і у Лізі Європи «Інтер» і «Шахтар» забивали чимало, тому, варто очікувати, що і в півфіналі кожна з команд порадує нас голами. «Шахтар», до речі, вже сім матчів поспіль забиває не менше двох м'ячів.

Тотал більше 3 - 2.06

«Шахтар» Тотал більше 1,5 - 2.95