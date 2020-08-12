Одразу четверо гравців "Шахтаря" увійшли до збірної тижня Ліги Європи

УЄФА назвав символічну футбольну збірну за підсумками матчів Ліги Європи, які пройшли нинішнього тижня.

До цієї команди увійшли одразу четверо футболістів донецького "Шахтаря", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У ТОП-11 український клуб представили захисник Додо, півзахисники Марлос і Тайсон, а також нападник Жуніор Мораес.

Команда тижня Ліги Європи УЄФА:

голкіпер - Карл-Юхан Йонссон ("Копенгаген", Данія);

захисники - Аарон Ван-Біссака, Гаррі Магвайр (обидва - "Манчестер Юнайтед", Англія), Дієго Годін ("Інтер", Італія), Додо ("Шахтар", Україна);

півзахисники - Марлос, Тайсон (обидва - "Шахтар"), Евер Банега ("Севілья", Іспанія), Антоні Марсьяль ("Манчестер Юнайтед");

нападники - Жуніор Мораес ("Шахтар"), Ромелу Лукаку ("Інтер").

Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня "Шахтар" переміг у чвертьфіналі ЛЄ швейцарський "Базель" - 4:1. Мораес, Тайсон і Додо відзначилися забитими м'ячами, а Марлос зробив дві результативні передачі.