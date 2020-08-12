Мораес: грати з «Інтером» - це високий рівень

У півфіналі Ліги Європи 17 серпня «Шахтар» зіграє з міланським «Інтером».

Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес прокоментував телеканалу «Футбол» перемогу в чвертьфіналі Ліги Європи над «Базелем» (4:1).

«Ми зробили гарну роботу. Ми відмінно почали матч, це було дуже важливо. Коли вся команда думає завжди про одну мету - ми виконуємо свою роботу на відмінно.

Чи легше стало грати після голу на 2-й хвилині? Звичайно, кожен гол додає впевненість в собі. Хочу забивати в кожному матчі і допомагати «Шахтарю».

Дуже добре, що попереду у нас «Інтер». Це матчі, які ми завжди хочемо. Тому що це високий рівень», - сказав Мораес.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв у чвертьфінальному матчі Ліги Європи «Базель» 4:1 і вийшов у півфінал турніру. У півфіналі 17 серпня «Шахтар» зіграє з «Інтером».

Фото: сайт ФК "Шахтар"