Нападник «Інтера» Алексіс Санчес може не зіграти проти «Шахтаря»

Потенційно велика втрата для міланського клубу.

Нападник «Інтера» Алексіс Санчес пошкодив підколінне сухожилля, про що клуб оголосив на офіційному сайті.

Міланський клуб не повідомляє про точні терміни його повернення на поле. Таким чином, чилієць ризикує пропустити матч з «Шахтарем» в півфіналі Ліги Європи в понеділок, 17 серпня.

У нинішньому сезоні Санчес забив 4 голи і віддав 10 результативних передач в 31 матчі «Інтера» у всіх турнірах. У серпні чилієць підписав повноцінний контракт з «Інтером» до 2023 року. В «Інтер» Санчеса перейшов безкоштовно з «Манчестер Юнайтед».

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв у чвертьфінальному матчі Ліги Європи «Базель» 4:1 і вийшов у півфінал турніру. У півфіналі 17 серпня «Шахтар» зіграє з «Інтером».

Фото: сайт ФК "Інтер"