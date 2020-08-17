Ліга Європи: «Інтер» розгромив «Шахтар» і вийшов у фінал

У фіналі «Інтер» зіграє з «Севільєю».

В другому півфіналі Ліги Європи «Інтер» розгромив «Шахтар» 5:0. «Інтер» став другим фіналістом турніру, повідомляє Укрінформ.

В Дюссельдорфі в другому півфіналі Ліги Європи сезону-2019/20 зустрілись «Інтер» і «Шахтар». Міланський клуб переміг 5:0. По два м’ячі за «Інтер» забили Мартінес і Лукаку.

У фіналі «Інтер» зіграє з «Севільєю». Фінал Ліги Європи зіграють 21 серпня в Кельні.

Як повідомляв Укрінформ, «Севілья» обіграла «Манчестер Юнайтед» 2:1 і вийшов у фінал Ліги Європи.

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