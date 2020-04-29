Коваленко має намір залишити "Шахтар" і перебратися в європейський чемпіонат - ЗМІ

Італійська "Рома" зберігає інтерес до підписання півзахисника донецького "Шахтаря" Віктора Коваленка.

Футболіста дуже хоче бачити в своїй команді Паулу Фонсека, однак клубний менеджмент не поділяє оптимізму тренера, розуміючи, що "Ромі" доведеться спершу вести непрості переговори з "Шахтарем", пише Corriere dello Sport.

Спочатку в італійських ЗМІ повідомлялося, що "Рома" націлена підписати Коваленка вільним агентом, проте пізніше стало відомо, що контракт Віктора закінчується не нинішнього, а наступного літа. З цієї причини "Ромі", як і будь-якому іншому клубу, потрібно буде спершу отримати згоду "гірників", а вже потім вести переговори з футболістом про особистий контракт.

Повідомляється, що в "Шахтарі" налаштовані втримати Коваленка. Донецький клуб вже зробив пропозицію Віктору про пролонгацію співпраці, але сам футболіст налаштований на переїзд в один з європейських чемпіонатів. Зокрема, зазначається, що варіанти у Коваленко є не тільки в Італії, але і в Англії.

За даними Transfermarkt, вартість Віктора Коваленко нині становить 4,8 мільйона євро.

У нинішньому сезоні 24-річний хавбек провів 21 матч, відзначившись 2 голами і 1 результативною передачею.