"Шахтар" приєднався до гри у фентезі-футбол майбутнього Sorare

Донецький футбольний клуб "Шахтар" став першим українським футбольним клубом, що приєднався до блокчейн-гри Sorare.

У фентезі-футболі майбутнього Sorare вболівальники можуть обмінюватися колекційними цифровими блокчейн-зображеннями футболістів. Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

"Sorare - це відкрита гра в жанрі футбольного фентезі, в якій менеджери можуть торгувати офіційними цифровими блокчейн-зображеннями. Стартувала в березні 2019 року і ставить собі за мету донести блокчейн до найпопулярнішого в світі виду спорту - футболу. На сьогодні в неї грають понад 10 тисяч користувачів по всьому світу. Sorare офіційно ліцензована 40 футбольними клубами, серед яких "Ювентус", "Шальке", мадридський "Атлетико", "Порту", "​«Ліон" та інші", - зазначили у пресслужбі.

Фото: footballua.tv

Вболівальники "Шахтаря" тепер зможуть збирати зображення, грати і перемагати в щотижневих турнірах в Sorare.

Для участі в фентезі-футболі Sorare потрібно скласти команду з 5 блокчейн-зображень, щоб отримати допуск до турнірів, боротьби за призи і досягнення. Фентезі-менеджери ранжуються в залежності від виступів їхніх гравців на полі та бонусних очок, пов'язаних із цінністю блокчейн-зображень.

"Наразі Sorare активно збільшує свою аудиторію, і ми раді стати частиною цієї спільноти поряд з провідними європейськими клубами", - прокоментував подію комерційний директор "Шахтаря" Дмитро Кириленко.