«Шахтар» запустив клубний телеканал

Поки що показують архівні матчі, власний контент почнуть створювати з нового сезону.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін повідомив на своїй сторінці у Facebook про запуск клубного телеканалу.

«Сьогодні, 15 квітня, розпочав мовлення клубний ТВ-канал «Шахтаря». Робота проводиться поки в тестовому режимі, а програмна сітка сформована переважно з архівних матчів.

На початку наступного сезону ми плануємо створювати власний відео контент, про що повідомимо уболівальникам додатково.

З сьогоднішнього дня Shakhtar.TV працює для передплатників сервісу OLL.tv. Уже найближчим часом клубний канал з'явиться в мережах українських кабельних операторів і OTT провайдерів», - написав Палкін.

Це перший клубний телеканал в Україні.

Нагадаємо, чемпіонат України тимчасово призупинили через пандемію коронавірусу. «Шахтар» пішов на вимушену паузу лідером турнірної таблиці.

Керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення. УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.

Фото: Укрінформ