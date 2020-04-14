«Шахтар» першим в Україні запускає клубний телеканал

Стартує телеканал 15 квітня.

«Шахтар» запустить клубний телеканал FCSD завтра, 15 квітня, повідомляє Football.ua.

Канал наразі доступний користувачам Oll.tv і «Воля TV». Пізніше FCSD стане доступним в мережах інших кабельних операторів, IPTV і OTT-провайдерів. Також канал поширюватиме контент на офіційний сайт «Шахтаря».

Це перший клубний телеканал в Україні. Мовлення буде цілодобовим, транслюватимуть матчі «Шахтаря», зокрема, архівні. Також планують інтерв'ю з гравцями, репортажі про команду і післяматчева аналітика.

Нагадаємо, чемпіонат України тимчасово призупинили через пандемію коронавірусу. «Шахтар» пішов на вимушену паузу лідером в турнірній таблиці.

Керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення. УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.

Фото: Укрінформ