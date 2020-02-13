Донецький футбольний клуб “Шахтар” запускає власний телеканал — FCSD.

Ліцензію на кабельне мовлення за технологією ОТТ телеканалу FCSD Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 13 лютого надала ПрАТ “Футбольний клуб “Шахтар”. Про це повідомляє Detector.media.

Олег Черниш пропонував перенести розгляд питання, щоб канал FCSD підготував відеопрезентацію. Колеги його не підтримали і більшістю голосів підтримали видачу ліцензії строком на 10 років.

Як зазначив представник “Шахтаря”, телеканал FCSD стане першим футбольним клубним телеканалом в Україні, мовитиме цілодобово і транслюватиме матчі “Шахтаря”, у тому числі й архівні, передматчеву та післяматчеву аналітику, інтерв’ю, репортажі про життя футбольної команди.

Телеканал “Шахтаря” не входить до “Медіа Групи Україна”. Дистрибуцією та монетизацією клубного каналу займатиметься комерційний відділ ФК “Шахтар”.

Фото: shukach.com