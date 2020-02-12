Футболісти “Шахтаря” розпочали підготовку до матчу проти “Бенфіки”

Футболісти донецького клубу “Шахтар” розпочали підготовку до матчів проти португальської “Бенфіки”, які відбудуться в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Після повернення з турецьких зборів підопічні Луїша Каштру отримали один день відпочинку і 11 лютого провели перше тренування 2020 року в Україні. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Перед початком сесії наставник “гірників” окреслив футболістам план підготовки на найближчий тиждень, після чого команда приступила до роботи на полі.

Півторагодинне заняття традиційно включало різноманітні вправи з м'ячами. Індивідуальна програма була у травмованого Дентіньйо.

Нагадаємо, що 20 та 27 лютого “Шахтар” зійдеться з португальською “Бенфікою” в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.