Двоє футболістів “Шахтаря” допомогли Бразилії пробитися на Олімпіаду-2020

Двоє футболістів донецького футбольного клубу “Шахтар” отримали шанс зіграти за збірну Бразилії U-23 на Олімпіаді-2020 у Токіо (Китай).

Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

“Селесао”, в чиєму розташуванні перебувають футболісти “Шахтаря” Додо і Майкон, впевнено виграли свою групу на першому етапі південноамериканського відбіркового турніру в Колумбії (4 перемоги в 4 матчах). У фінальній же частині інтрига протрималася до останнього туру: після 2 нічиїх бразильці в заключному поєдинку завдали поразки аргентинцям з рахунком 3:0. У підсумку саме ці 2 збірні кваліфікувалися на Олімпіаду від Південної Америки”, - йдеться в повідомленні.

21-річний захисник “Шахтаря” Додо в ході турніру провів повний матч проти “Парагвая” (2:1). 22-річний Майкон в тій зустрічі відіграв 80 хвилин з капітанською пов'язкою, а також виходив на заміну в матчі проти Перу (1:0) і Аргентини (3:0).

Нагадаємо, що чоловічий футбольний турнір на Олімпіаді-2020 пройде з 23 липня по 8 серпня в 6 японських містах. Жеребкування групового етапу відбудеться в квітні.