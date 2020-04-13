Єдиний телепул УПЛ має належати незалежній структурі – Суркіс

Права на трансляції чемпіонату повинні належати телеканалу, який віддалений від президентів «Шахтаря» і «Динамо».

Президент «Динамо» Ігор Суркіс поділився думкою про створення єдиного телепулу УПЛ, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Єдиний телевізійний пул? Це повинен бути канал, який не залежить ні від Ахметова, ні від Суркіса. Це моя думка, і вона поки не зміниться. Якщо на футбол працюватиме незалежна структура, то ми легко домовимося.

Але через коліно ламати, як намагався зробити Грімм, не вийде. Я думаю, що найближчим часом створити єдиний телевізійний пул не вийде», - сказав Суркіс.

Влітку минулого року клуби УПЛ не проголосували за єдиний телепул. Відзначимо, що в кінці липня телеканали «Футбол» отримали ексклюзивні права на трансляцію всіх матчів УПЛ протягом наступних трьох сезонів.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні телеканали «Футбол» транслюють домашні матчі «Шахтаря», «Олександрії», «Колоса», «Маріуполя», ПФК «Львів», «Ворскли» і «Олімпіка». Медіахолдинг «1+1» - «Динамо», «Зорі», «Десни», СК «Дніпро-1» і «Карпат».

Фото: Укрінформ