«Динамо» не планує зниження зарплат на час карантину – Суркіс

Київський клуб виконуватиме умови контрактів в повному обсязі.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів, що платитиме футболістам повноцінну зарплату під час карантину, повідомляє «Циганик Live».

«Я не можу сьогодні свого футболіста змусити отримувати через форс-мажор меншу зарплату, якщо він з цим сам не погодиться. Але я йому і запропонувати сьогодні нічого не можу, тому що я не знаю, як треба діяти в цій ситуації. Ми вперше опинилися в такій ситуації.

Ми закрили чемпіонат менше місяця назад. Минуло 20 днів, припустимо. Говорити, що потрібно платити менше та інше - у них є контракт. Поки я президент клубу, до тих пір і виконуватиму контракт», - сказав Суркіс.

Нагадаємо, в Україні сезон безстроково припинили. УПЛ розглядає дату 15 травня для потенційного відновлення матчів.