«Динамо» досі не отримало гроші від «Сан-Паулу» за Че Че

Інший боржник київського клубу – «Корінтіанс», який не заплатив за Сідклея.

«Динамо» все ще не отримало останній транш від бразильського «Сан-Паулу» за півзахисника Че Че, хоча ФІФА зобов'язав бразильців виплатити гроші, повідомляє Lance.

Після рішення ФІФА представники «Сан-Паулу» звернуться до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), щоб все-таки не виплачувати решту 500 тисяч євро. «Сан-Паулу» має фінансові проблеми, тому і намагається уникнути виплати за Че Че.

Сума в півмільйона з'явилася після того, як представники «Динамо» зажадали відсотки і штраф за прострочення одного з платежів. Однак, в разі рішення CAS на користь киян бразильцям доведеться платити ще більше.

Че Че перейшов в «Сан-Паулу» з «Динамо» в квітні минулого року. Він грав за київський клуб з червня 2018 року і провів 16 матчів.

Нагадаємо, «Динамо» має проблеми ще й з бразильським «Корінтіансом», який не виплатив за трансфер Сідклея 600 тисяч євро. Кияни готові звернутися у ФІФА.