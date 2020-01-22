ФІФА підтвердила позов "Динамо" до "Сан-Паулу" по Че Че

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) підтвердила позов київського "Динамо" до бразильського клубу "Сан-Паулу" щодо боргу бразильців за трансфер півзахисника Че Че.

Про це з ФІФА повідомили виданню Sport Arena.

"Ми можемо підтвердити, що така претензія була подана ФК "Динамо" (Київ) на адресу ФІФА і нині обробляється відповідним департаментом. Рішення з цього питання ще не прийнято", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора бразильський ресурс UOL Esporte інформував, що київське "Динамо" звернулося до ФІФА у зв'язку з тим, що бразильський клуб "Сан-Паулу" прострочив терміни одного з платежів за півзахисника Че Че.

Че Че перейшов з "Динамо" до "Сан-Паулу" у квітні 2019 року за 5 мільйонів євро, а клуби домовилися про оплату трансферу декількома траншами. Один з траншів бразильський клуб не сплатив вчасно.

У листопаді 2019-го кияни намагалися зв'язатися із "Сан-Паулу", але після невдачі тиждень тому звернулися до ФІФА, де мають вивчити ситуацію і можуть покарати "Сан-Паулу" штрафом, а також накласти заборону на здійснення трансферів.

У складі київського "Динамо" Че Че провів 16 матчів у всіх турнірах, зробивши одну результативну передачу.

Попередній розіграш бразильської Серії А "Сан-Паулу" завершив на шостому місці турнірної таблиці.