Від України у новому єврокубковому сезоні гратимуть п'ять футбольних клубів

УЄФА оприлюднив календар європейських клубних турнірів у 2020 році.

Наступний сезон розпочнеться 9 червня з жеребкування попередніх раундів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Україну знову представлятимуть п'ять клубів, повідомляє пресслужба УАФ.

Чемпіон України з футболу отримає путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, віцечемпіон - до третього кваліфікаційного раунду. Для потрапляння до основної сітки необхідно здолати опір двох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії наш наш віцечемпіон автоматично перейде до групового раунду Ліги Європи.

У Лізі Європи стартуватимуть три українські клуби. Одразу до групового етапу разом із 16-ма іншими учасниками потрапить володар Кубка України (або бронзовий призер Прем’єр-ліги, якщо Кубок здобуде учасник Ліги чемпіонів).

Третя команда УПЛ (або четверта) стартуватиме у третьому раунді кваліфікації, а переможець плей-офф УПЛ - у другому. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти двох і трьох суперників відповідно.