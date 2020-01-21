"Олександрія" перемогла клуб "Черно море" на турецькому зборі

Бронзові призери чемпіонату України футболісти "Олександрії" провели у вівторок на зборі в Туреччині контрольний матч з клубом вищого болгарського дивізіону "Черно море" (Варна).

Гра на па полі курортного комплексу Goldcity в Аланії в основний час завершилася з рахунком 1:1, а в овертаймі перемогли українці - 3:1, повідомляє Укрінформ.

Попередні два спаринги на турецькому зборі підопічні Володимира Шарана також грали з болгарськими командами. Спочатку українці разгромили "Ботев" з Пловдива (4:0), а потім зіграли унічию із софійською "Славією" (2:2).