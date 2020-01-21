“Карпати” залишили четверо футболістів
Про це повідомляє пресслужба ФК “Карпати”.
“ФК “Карпати” за взаємною згодою сторін припинив дію контрактів чотирьох футболістів – захисників Олександра Кучера, Олексія Ковтуна, Сергія Вакуленка та хавбека Назара Вербного”, - йдеться в повідомленні.
37-річний екс-захисник збірної України Олександр Кучер грав за львівську команду з початку серпня 2019 року, Олексій Ковтун приєднався 2018 року, Сергій Вакуленко став гравцем львів’ян минулого літа, а Назар Вербний дебютував в основному складі 2016 року.
Як повідомлялося, 13 січня у футболістів львівського клубу завершилася відпустка, перед якою більшість із них не отримала зарплату за 2,5 місяця.
Наразі львівська команда посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги.