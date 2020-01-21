“Карпати” залишили четверо футболістів

“Карпати” залишили четверо футболістів

Укрінформ
Четверо футболістів львівських “Карпат” залишили клуб за взаємною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба ФК “Карпати”.

“ФК “Карпати” за взаємною згодою сторін припинив дію контрактів чотирьох футболістів – захисників Олександра Кучера, Олексія Ковтуна, Сергія Вакуленка та хавбека Назара Вербного”, - йдеться в повідомленні.

37-річний екс-захисник збірної України Олександр Кучер грав за львівську команду з початку серпня 2019 року, Олексій Ковтун приєднався 2018 року, Сергій Вакуленко став гравцем львів’ян минулого літа, а Назар Вербний дебютував в основному складі 2016 року.

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Як повідомлялося, 13 січня у футболістів львівського клубу завершилася відпустка, перед якою більшість із них не отримала зарплату за 2,5 місяця.

Наразі львівська команда посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги.

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