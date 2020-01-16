Футболісти “Карпат” відмовляються працювати, під загрозою зриву і закордонний збір

Футболісти львівського клубу “Карпати” відмовляються працювати через борги із зарплати, також під загрозою зриву і тренувальний збір команди в Туреччині.

Як стало відомо Footboom, повноцінне тренування львівської команди 15 січня на базі в Брюховичах не відбулося - футболісти відмовилися приступати до роботи. Причина - тримісячна заборгованість із зарплати.

На зустрічі з керівництвом клубу гравці вимагали погасити заборгованість за два місяці, клуб може закрити борги лише за один місяць.

Сьогодні, 16 січня, має відбутися ще одна зустріч футболістів із керівництвом, на якій буде прийнято якесь рішення.

Також під загрозою зриву тренувальний збір у Туреччині — клуб досі не проплатив проживання і переліт команди.

Фото: fckarpaty.com