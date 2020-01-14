Футболісти “Карпат” можуть відмовитися від тренувань через борги із зарплати

13 січня у футболістів львівського клубу завершилася відпустка, перед якою більшість із них не отримала зарплату за 2,5 місяця, розрахувалися лише з легіонерами.

Окремі гравці львівського футбольного клубу “Карпати” можуть відмовитися від тренувань із командою через борги із зарплати. Про це повідомляє Sport Arena.

“Окремі футболісти “Карпат” можуть відмовитися тренуватися з командою через наявність боргів із зарплати. При цьому гравці львів'ян вийшли на медобстеження перед початком сезону, але команда поки не почала готуватися до прийдешнього турецького збору”, - йдеться в повідомленні.

На думку головного тренера “Карпат” Романа Санжара, цей факт ускладнює селекційну роботу клубу.

“У ФК “Карпати” досить значні заборгованості перед гравцями, і це дуже ускладнює селекційну роботу. Який футболіст, що поважає себе, погодиться сісти за стіл переговорів, знаючи, що у його нової команди є фінансові проблеми? Тому дуже важливо, як найближчим часом спрацює клубне керівництво, багато в чому від цього залежатиме майбутнє “Карпат”, - розповів Санжар в інтерв'ю Zbirna.com.

У свою чергу клубна пресслужба повідомляє, що в середу, 15 січня, команда приступить до тренувань із м’ячем. У Львові підопічні Романа Санжара тренуватимуться до 24 січня, після чого вирушать до Туреччини. Другу частину підготовки заплановано завершити 15 лютого.

Після закордонних зборів “Карпати” розпочнуть безпосередню підготовку до матчу проти “Дніпра-1” (базова дата – 22 лютого).

Наразі львівська команда посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги.

Фото: facebook/fckarpaty