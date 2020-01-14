Футболісти “Карпат” можуть відмовитися від тренувань через борги із зарплати

Футболісти “Карпат” можуть відмовитися від тренувань через борги із зарплати

Укрінформ
13 січня у футболістів львівського клубу завершилася відпустка, перед якою більшість із них не отримала зарплату за 2,5 місяця, розрахувалися лише з легіонерами.

Окремі гравці львівського футбольного клубу “Карпати” можуть відмовитися від тренувань із командою через борги із зарплати. Про це повідомляє Sport Arena.

“Окремі футболісти “Карпат” можуть відмовитися тренуватися з командою через наявність боргів із зарплати. При цьому гравці львів'ян вийшли на медобстеження перед початком сезону, але команда поки не почала готуватися до прийдешнього турецького збору”, - йдеться в повідомленні.

На думку головного тренера “Карпат” Романа Санжара, цей факт ускладнює селекційну роботу клубу.

“У ФК “Карпати” досить значні заборгованості перед гравцями, і це дуже ускладнює селекційну роботу. Який футболіст, що поважає себе, погодиться сісти за стіл переговорів, знаючи, що у його нової команди є фінансові проблеми? Тому дуже важливо, як найближчим часом спрацює клубне керівництво, багато в чому від цього залежатиме майбутнє “Карпат”, - розповів Санжар в інтерв'ю Zbirna.com.

У свою чергу клубна пресслужба повідомляє, що в середу, 15 січня, команда приступить до тренувань із м’ячем. У Львові підопічні Романа Санжара тренуватимуться до 24 січня, після чого вирушать до Туреччини. Другу частину підготовки заплановано завершити 15 лютого.

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Після закордонних зборів “Карпати” розпочнуть безпосередню підготовку до матчу проти “Дніпра-1” (базова дата – 22 лютого).

Наразі львівська команда посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги.

Фото: facebook/fckarpaty

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