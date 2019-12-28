Футболісти “Карпат” не отримали зарплату перед відпусткою

Футболісти “Карпат” не отримали зарплату перед відпусткою

Укрінформ
Львівський футбольний клуб “Карпати” вже 2,5 місяця не виплачує зарплату гравцям.

Перед зимовою відпусткою клуб розрахувався лише з легіонерами. Про це повідомляє FootBoom.

“У нинішньому сезоні у "Карпат" немає преміальних, відсутня додаткова мотивація. Додайте сюди затримки по зарплатах - у відпустку команда пішла без грошей (розплатилися лише з легіонерами), а заборгованість становить 2,5 місяця. У такій атмосфері творити непросто”, - йдеться в повідомленні.

Зимова відпустка гравців і тренерів “Карпат” розпочалася після заключного матчу 2019 року проти полтавської “Ворскли” (1:2) і, як повідомляє клубна преса, триватиме до 13 січня. Перша частина зборів запланована у Львові на 15 - 24 січня. Другу частину підготовки підопічні Романа Санжара проведуть у Туреччині 25 січня - 15 лютого.

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“Карпати” наразі мають 11 очок і посідають останнє місце у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги.

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 31, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 19, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11.

Фото: fckarpaty.com

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