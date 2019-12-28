Футболісти “Карпат” не отримали зарплату перед відпусткою

Львівський футбольний клуб “Карпати” вже 2,5 місяця не виплачує зарплату гравцям.

Перед зимовою відпусткою клуб розрахувався лише з легіонерами. Про це повідомляє FootBoom.

“У нинішньому сезоні у "Карпат" немає преміальних, відсутня додаткова мотивація. Додайте сюди затримки по зарплатах - у відпустку команда пішла без грошей (розплатилися лише з легіонерами), а заборгованість становить 2,5 місяця. У такій атмосфері творити непросто”, - йдеться в повідомленні.

Зимова відпустка гравців і тренерів “Карпат” розпочалася після заключного матчу 2019 року проти полтавської “Ворскли” (1:2) і, як повідомляє клубна преса, триватиме до 13 січня. Перша частина зборів запланована у Львові на 15 - 24 січня. Другу частину підготовки підопічні Романа Санжара проведуть у Туреччині 25 січня - 15 лютого.

“Карпати” наразі мають 11 очок і посідають останнє місце у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги.

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок, "Динамо" - 36, "Зоря" - 34, "Десна" - 33, "Олександрія" - 31, "Маріуполь" - 22, "Колос" - 20, "Дніпро-1" - 19, "Олімпік" - 18, "Львів" - 15, "Ворскла" - 14, "Карпати" - 11.

Фото: fckarpaty.com