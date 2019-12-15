"Ворскла" перемогла "Карпати" у матчі чемпіонату України з футболу

Футболісти полтавської "Ворскли" з рахунком 2:1 обіграли львівські "Карпати" у домашньому поєдинку 18-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Авторами голів на стадіоні ім. О. Бутовського стали Луїзау, який відзначився на 30-й хвилині, та Денис Васін (42, з пенальті) - у складі "Ворскли"; Александру Бойчук (39) - у "Карпат", повідомляє Укрінформ.

"Ворскла" обійшла "Карпати" у турнірній таблиці національної першості.

Завершиться 18-й тур у неділю, 15 грудня, матчем "Дніпра-1" та "Олександрії".

Результати інших поєдинків:

ФК "Львів" - "Колос" (Ковалівка) - 3:2

голи: Ренан (13-а хвилина), Микита Татарков (32, з пенальті), Альваро (73) - Вадим Парамонов (29), Володимир Лисенко (90+4).

"Зоря" (Луганськ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:2

голи: Богдан Леднєв (61) - Жуніор Мораес (54), Марлос (83, з пенальті).

"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 1:2

голи: Шахаб Захедітабар (49), В'ячеслав Чурко (53, з пенальті), Ілля Путрія (89).

"Десна" (Чернігів) - "Динамо" (Київ) - 0:1

гол: Віктор Циганков (25).

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок (після 18-ти матчів), "Динамо" - 36 (18), "Зоря" - 34 (18), "Десна" - 33 (18) "Олександрія" - 30 (17), "Маріуполь" - 22 (18), "Колос" - 20 (18), "Дніпро-1" - 18 (17), "Олімпік" - 18 (18), "Львів" - 15 (18), "Ворскла" - 14 (18), "Карпати" - 11 (18).