"Олімпік" поступився "Маріуполю" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Донецький "Олімпік" з рахунком 1:2 програв "Маріуполю" у поєдинку 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

На столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського першими забили номінальні господарі - на 49-й хвилині відзначився іранський хавбек "Олімпіка" Шахаб Захедітабар, на що приазовці відповіли голами В'ячеслава Чурка (53, з пенальті) та Іллі Путрії (89), повідомляє Укрінформ.

Завершиться 18-й тур у неділю, 15 грудня, поєдинками полтавської "Ворскли" і львівських "Карпат", чернігівської "Десни" і київського "Динамо", "Дніпра-1" та "Олександрії".

Результати інших поєдинків:

ФК "Львів" - "Колос" (Ковалівка) - 3:2

голи: Ренан (13-а хвилина), Микита Татарков (32, з пенальті), Альваро (73) - Вадим Парамонов (29), Володимир Лисенко (90+4).

"Зоря" (Луганськ) - "Шахтар" (Донецьк) - 1:2

голи: Богдан Леднєв (61) - Жуніор Мораес (54), Марлос (83, з пенальті).

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок (після 18-ти матчів), "Зоря" - 34 (18), "Десна" - 33 (17), "Динамо" - 33 (17), "Олександрія" - 30 (17), "Маріуполь" - 22 (18), "Колос" - 20 (18), "Дніпро-1" - 18 (17), "Олімпік" - 18 (18), "Львів" - 15 (18), "Карпати" - 11 (17), "Ворскла" - 11 (17).