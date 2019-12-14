"Зоря" програла "Шахтарю" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти луганської "Зорі" з рахунком 1:2 поступилися донецькому "Шахтарю" у матчі 18-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Авторами голів на "Славутич-Арені" у Запоріжжі стали півзахисник "Зорі" Богдан Леднєв, який відзначився на 61-й хвилині після результативної передачі форварда Владислава Кочергіна, нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес (54) та хавбек "гірників" Марлос (83, з пенальті), повідомляє Укрінформ.

Продовжить програму першого ігрового дня туру матч донецького "Олімпіка" з "Маріуполем" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Завершиться 18-й тур у неділю, 15 грудня, поєдинками полтавської "Ворскли" і львівських "Карпат", чернігівської "Десни" і київського "Динамо", "Дніпра-1" та "Олександрії".

Як повідомлялося, у стартовому поєдинку туру ФК "Львів" завдав поразки ковалівському "Колосу" - 3:2. На стадіоні "Україна" у Львові м'ячі забили Ренан (13), Микита Татарков (32, з пенальті) та Альваро (73) - у складі "Львова"; Вадим Парамонов (29) та Володимир Лисенко (90+4) - у "Колоса".

Турнірне становище: "Шахтар" - 50 очок (після 18-ти матчів), "Зоря" - 34 (18), "Десна" - 33 (17), "Динамо" - 33 (17), "Олександрія" - 30 (17), "Колос" - 20 (21), "Маріуполь" - 19 (17), "Дніпро-1" - 18 (17), "Олімпік" - 18 (17), "Львів" - 15 (18), "Карпати" - 11 (17), "Ворскла" - 11 (17).