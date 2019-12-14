"Львів" обіграв "Колос" на старті 18 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 18-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (останній у 2019 році) розпочався в суботу, 14 грудня, на стадіоні "Україна" у Львові.

Поєдинок ФК "Львів" - "Колос" (Ковалівка) завершився з рахунком 3:2 на користь господарів, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили Ренан, який відзначився на 13-й хвилині, Микита Татарков (32, з пенальті) та Альваро (73) - у складі "Львова"; Вадим Парамонов (29) і Володимир Лисенко (90+4) - у "Колоса".

"Львів" догравав поєдинок у меншості - на 60-й хвилині червону картку отримав воротар Богдан Сарнавський.

Продовжать програму першого ігрового дня туру матчі луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі та донецького "Олімпіка" з "Маріуполем" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Завершиться 18-й тур у неділю, 15 грудня, поєдинками полтавської "Ворскли" і львівських "Карпат", чернігівської "Десни" і київського "Динамо", "Дніпра-1" та "Олександрії".

Турнірне становище: "Шахтар" - 47 очок (після 17-ти матчів), "Зоря" - 34 (17), "Десна" - 33 (17), "Динамо" - 33 (17), "Олександрія" - 30 (17), "Колос" - 20 (21), "Маріуполь" - 19 (17), "Дніпро-1" - 18 (17), "Олімпік" - 18 (17), "Львів" - 15 (18), "Карпати" - 11 (17), "Ворскла" - 11 (17).