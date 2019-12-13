Збірна України планує три спаринги безпосередньо перед Євро-2020

Збірна України з футболу, окрім запланованих у березні товариських матчів проти Франції та Польщі, безпосередньо перед Євро-2020 планує провести ще три.

На 26 травня досягнута принципова домовленість із Кіпром. Не виключено, що контрольний матч підопічні Андрія Шевченка проведуть у Харкові. Про це повідомляє zbirna.com.

Ще два поєдинки пройдуть 2 і 7 червня. Наразі ведуться переговори з можливими суперниками.

Таким чином, тренерський штаб збірної України вже зверстав майже всі плани команди для підготовки до футбольного Євро-2020. Нагадаємо, що в березні у “синьо-жовтих” заплановано два виїзні спаринги: з Францією (27 березня ) та Польщею (31 березня).

Українські футболісти розпочинають свій виступ на Євро-2020 14 червня в Амстердамі матчем проти Нідерландів. У групі з Україною знаходиться також Австрія. Ще один суперник буде відомий наступного року - ним може стати збірна Румунії або переможець відбіркового шляху D.