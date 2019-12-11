На Євро-2020 повністю відмовляться від паперових квитків

Уболівальникам для проходження на стадіон під час матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу знадобиться мобільний телефон і спеціальний додаток.

Як повідомляє пресслужба УАФ, така практика вже мала місце на останніх фіналах Ліги чемпіонів та Ліги Європи, фіналі Ліги націй, а тепер черга дійшла і до чемпіонату Європи.

Уболівальники команд, що вийшли до фіналу Євро-2020, отримають свої квитки ближче до турніру на мобільний телефон через офіційний мобільний додаток. Офіційний мобільний додаток Євро-2020 (The UEFA Euro 2020 official mobile ticket app) можна завантажити ближче до турніру (наприкінці травня) на мобільні телефони з операційними системами Android та iOS.

Для завантаження квитка уболівальникам потрібна наявність Інтернету, а в день матчу - Bluetooth та упевненість, що телефон заряджений повністю.

За бажанням можна отримати на пам'ять сувенірний паперовий квиток. Його можна придбати за 15 євро під час оплати квитків. Якщо вболівальник бажає сувенірний квиток, він отримає його після турніру.

Нагадаємо, збірна України з футболу розпочинає свій виступ на Євро-2020 14 червня в Амстердамі матчем проти Нідерландів.

За результатами жеребкування, яке відбулося 30 листопада, до групи з Україною потрапили Нідерланди та Австрія. Ще один суперник буде відомий наступного року - ним може стати збірна Румунії або переможець відбіркового шляху D.

У березні підопічні Андрія Шевченка зіграють два контрольні матчі: зі збірними Франції (27 березня) та Польщі (31 березня).