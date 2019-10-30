“Карпати” планують зміцнитися досвідченими футболістами взимку

Головний тренер львівського футбольного клубу “Карпати” Роман Санжар поділився планами на зимову паузу.

Роман Санжар в інтерв’ю Zbirna.com, зокрема, зазначив, що під час зимової паузи клуб постарається “зміцнитися досвідченими футболістами”.

“Ми багато працюємо, щоб хлопці розвивалися. У нас молода команда, десь не вистачає впевненості, але крок за кроком ми маємо рухатися вперед. Ми пройшли непростий шлях, але він дуже важливий. Нехай цей відрізок буде своєрідним плацдармом для майбутнього. Вірю, що наша команда має потенціал.

Під час зимової паузи постараємося зміцнитися досвідченими футболістами. Плюс, я чекаю Сашу Кучера, який ось-ось має відновитися. Упевнений, що ми станемо сильнішими. Всі хлопці працюють, з великим бажанням і самовіддачею, тому результат теж прийде”, - сказав Санжар.

Нагадаємо, в минулому турі футбольної Прем’єр-ліги України “Карпати” піднесли приємний сюрприз своїм уболівальникам - здобули нічию в матчі проти київського “Динамо” (1:1).

Турнірне становище: "Шахтар" - 34 очки, "Динамо" - 24, "Десна" - 23, "Зоря" - 22, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Олімпік" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.