Бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні
Бій українського боксера Олександра Усика і британця Дерека Чісори відбудеться 23 травня. Поєдинок між боксерами пройде в Лондоні на О2 Арені. Про це повідомив інсайдер зі світу боксу Майк Коппінгер з посиланням на промоутера Усика Едді Гірна.
Вечір боксу транслюватиметься DAZN і Sky Sports.
Відзначимо, що можлива дата бою Олександр Усик - Дерек Чісора називалася вже неодноразово. Раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявляв, що бій з Дереком Чісорою відбудеться 28 березня.
Пізніше повідомлялося, що представники Усика і Чісори домовилися про проведення бою в квітні нинішнього року. Едді Гірн заявляв, що українець і британець можуть зустрітися в Манчестері.
Нагадаємо, що Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні 2019 року. Він переміг Чазза Візерспуна технічним нокаутом.