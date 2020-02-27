Бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні

ЗМІ повідомили нову дату бою українського боксера у суперважкій вазі.

Бій українського боксера Олександра Усика і британця Дерека Чісори відбудеться 23 травня. Поєдинок між боксерами пройде в Лондоні на О2 Арені. Про це повідомив інсайдер зі світу боксу Майк Коппінгер з посиланням на промоутера Усика Едді Гірна.

Вечір боксу транслюватиметься DAZN і Sky Sports.

Відзначимо, що можлива дата бою Олександр Усик - Дерек Чісора називалася вже неодноразово. Раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявляв, що бій з Дереком Чісорою відбудеться 28 березня.

Пізніше повідомлялося, що представники Усика і Чісори домовилися про проведення бою в квітні нинішнього року. Едді Гірн заявляв, що українець і британець можуть зустрітися в Манчестері.

Нагадаємо, що Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні 2019 року. Він переміг Чазза Візерспуна технічним нокаутом.