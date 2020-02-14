Бій Усик – Чісора запланований на 23 травня в Лондоні – промоутер

Другий бій українця у суперважкій вазі знову затримується.

Промоутер Едді Гірн назвав попередню дату бою українця Олександра Усика проти британця Дерека Чісори, повідомляє talksport.com.

«Бій Усика і Чісори на О2 Arena в Лондоні перебуває в розробці на 23 травня. Знову ж таки, цей бій узгоджений, і ми вже закінчуємо організаційні моменти», - сказав Гірн.

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Раніше промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що, бій відбудеться 28 березня. Також Гірн сказав, що Усик продовжує відновлення після травми ліктя. Хоча український боксер заперечив травму.

Нагадаємо, Усик дебютував в суперважкій вазі в жовтні минулого року перемогою над Чаззом Візерспуном в результаті технічного нокауту.