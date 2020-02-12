Усик спростував чутки про свою травму

Колишній абсолютний чемпіон у крузервейті український боксер Олександр Усик прокоментував чутки про травму, через яку нібито його бій проти Дерека Чісори перенесли на травень.

У своєму Instagram він зазначив, що травм не має, все добре.

“Друзі, все добре, ніяких травм немає. Все чудово. Просто щоб ті, хто переживають, щоб не переживали, а ті, хто радіють - продовжували радіти далі. Все добре, у нас хороше всебічне техобслуговування”, - сказав Усик у відеозверненні.

Як повідомлялося, поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном у крузервейті українським боксером Олександром Усиком і британським суперважковаговиком Дереком Чісорою планується провести у травні нинішнього року. Про перенесення дати бою на травень повідомив британський промоутер Едді Гірн: “Усику слід добре залікувати лікоть, і він не встигне підготуватися до 28 березня. Ми дивилися на квітень, але це великий поспіх для нього, для його підготовки, він може бути не готовий. Бій в травні дасть Усику достатньо часу”.

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Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, у свою чергу зазначив, що у боксера не нова травма ліктя, наразі триває реабілітаційний процес, команда вирішила не ризикувати і не поспішати з датою бою.