Промоутер Усика розповів про травму боксера

Олександр Красюк, промоутер колишнього абсолютного чемпіона в крузервейті Олександра Усика, прокоментував слова Едді Гірна про те, що бій з Дереком Чісорою перенесли через травму ліктя в українця.

Олександр Красюк в коментарі Tribuna.com, зокрема, зазначив, що в Олександра Усика не нова травма ліктя, триває реабілітаційний процес, команда вирішила не ризикувати і не поспішати з датою бою.

“Це точно не нова травма. Це навіть рецидивом назвати не можна. Це просто як санаторій, реабілітаційний процес. Ми зараз на тому рівні, що не хочеться ризикувати”, - сказав Красюк.

Як повідомлялося, поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном у крузервейті українським боксером Олександром Усиком і британським суперважковаговиком Дереком Чісорою планується провести у травні нинішнього року. Про перенесення дати бою на травень повідомив британський промоутер Едді Гірн: “Усику слід добре залікувати лікоть, і він не встигне підготуватися до 28 березня. Ми дивилися на квітень, але це великий поспіх для нього, для його підготовки, він може бути не готовий. Бій в травні дасть Усику достатньо часу”.