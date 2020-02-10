Усик не встигне відновитися до бою з Чісорою в квітні - промоутер

Поєдинок між колишнім абсолютним чемпіоном у крузервейті українським боксером Олександром Усиком і британським суперважковаговиком Дереком Чісорою планується провести у травні нинішнього року.

Про це повідомив британський промоутер Едді Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

“Чому бій Усика і Чісори планується на травень? Усику слід добре залікувати лікоть, і він не встигне підготуватися до 28 березня. Ми дивилися на квітень, але це великий поспіх для нього, для його підготовки, він може бути не готовий. Бій в травні дасть Усіку достатньо часу [підготуватися до бою], що стосується червня, то там відбудеться бій Джошуа”, - цитує Гірна Sport Arena.

Едді Гірн також повідомив, що в квітні планується провести поєдинок Діллана Вайта з Олександром Повєткіним, а в червні - Ентоні Джошуа з Кубратом Пулєвим.

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Нагадаємо, що можлива дата бою Олександр Усик - Дерек Чісора вже не в перше змінюється. Раніше промоутер Олександр Красюк заявляв, що бій може відбутися 28 березня 2020 року, а пізніше повідомлялося, що представники Усика і Чісори домовилися про проведення бою в квітні.

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