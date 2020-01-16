Хорватський футболіст Цвек гратиме в луганській “Зорі”
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Укрінформ
24-річний хорватський півзахисник Ловро Цвек став гравцем луганського футбольного клуба “Зоря”.
Контракт розрахований на два з половиною роки. Про це повідомляє пресслужба ФК “Зоря”.
“Ловро вже приєднався до нашої команди і включився в тренувальний процес. Футболіст може бути задіяний в якості опорного півзахисника, а також зіграти в півзахисті справа”, - йдеться в повідомленні.
В луганській команді Ловро Цвек гратиме під четвертим номером.
Раніше 24-річний хорват грав у клубах Словенії та Словаччини, а також провів 2 матчі у складі молодіжної збірної Хорватії (U-20).