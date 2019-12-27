14-річна Олександра Меркушина двічі перемогла на дорослому чемпіонаті України з біатлону
Укрінформ
Молодша сестра Анастасії Меркушиної здобула сенсаційні перемоги.
Олександра Меркушина виграла другу золоту медаль в спринті дорослого чемпіонату України з біатлону на спортивній базі «Тисовець», повідомляє Укрінформ.
14-річна біатлоністка пройшла дистанцію за 23 хвилини і 51,3 секунди, випередивши Юлію Городнюю і Яну Бондар на 12 і 32,2 секунди відповідно.
Меркушина-молодша (вона рідна сестра Анастасії Меркушиної) перемогла, незважаючи на чотири промахи (три - на стрільбі стоячи), тоді як її переслідувачки припустилися по два промахи кожна.
Нагадаємо, вчора Олександра також перемогла в спринті і стала рекордсменкою України. Вона випередила Любов Кіпяченкову, яка фінішувала другою, на 58,8 секунди.