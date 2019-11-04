Юлія Єлістратова стала срібною призеркою Кубка світу з триатлону

Українська триатлоністка Юлія Єлістратова здобула срібну нагороду на Кубку світу, що проходив у Перу.

Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Вітаємо українську триатлоністку Юлію Єлістратову зі "сріблом" Кубка світу в Лімі (Перу)”, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що боротьба була настільки запеклою, що розподіл призових місць вирішувався на останніх сантиметрах дистанції.

Читайте також: Єлістратова стала першою на Кубку Європи зі спринту

Нагадаємо, у жовтні житомирська триатлетка Юлія Єлістратова виграла "золото" Кубка Європи зі спринту в турецькій Аланії. Наша спортсменка подолала дистанцію 5,2 км за 01:01:14.