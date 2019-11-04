Юлія Єлістратова стала срібною призеркою Кубка світу з триатлону
Укрінформ
Українська триатлоністка Юлія Єлістратова здобула срібну нагороду на Кубку світу, що проходив у Перу.
Про це повідомляє НОК України у Facebook.
“Вітаємо українську триатлоністку Юлію Єлістратову зі "сріблом" Кубка світу в Лімі (Перу)”, - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що боротьба була настільки запеклою, що розподіл призових місць вирішувався на останніх сантиметрах дистанції.
Нагадаємо, у жовтні житомирська триатлетка Юлія Єлістратова виграла "золото" Кубка Європи зі спринту в турецькій Аланії. Наша спортсменка подолала дистанцію 5,2 км за 01:01:14.