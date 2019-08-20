Українські грації вибороли “бронзу” в групових вправах на Кубку виклику в Мінську

У Мінську відбувся найважливіший для українських грацій турнір напередодні чемпіонату світу з художньої гімнастики - Кубок виклику.

Українські гімнастки вийшли у фінал змагань у Білорусі за вправу з обручами і булавами і з результатом 28.100 балів виграли заслужену “бронзу”. Про це повідомляє пресслужба Федерації гімнастики України.

Виступ української Dream Team у фіналі з обручами та булавами на Кубку виклику в Мінську:

Молоді українські зірочки Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко змогли потіснити в турнірній таблиці своїх більш досвідчених конкуренток і посісти гідні 10 і 14 місця відповідно. Христина кваліфікувалася до фіналів з обручем і стрічкою, а Віка - з булавами.

У фіналах результати українських грацій були такими: Христина Погранична стала 6-ю в фіналі з обручем (21.550) і 5-ю в фіналі зі стрічкою (20.250), а Вікторія Онопрієнко зупинилася на 7 позиції в фіналі з булавами (21.400).

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Нагадаємо, що 37 чемпіонат світу з художньої гімнастики пройде 16 - 22 вересня в Баку (Азербайджан). На чемпіонаті будуть розіграні квоти на Олімпійські ігри 2020 року в Токіо в особистому і груповому багатоборстві.