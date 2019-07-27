Україна здобула 25 медалей і стала шостою на Європейському олімпійському фестивалі

В Баку (Азербайджан) завершилася змагальна програма ХV Європейського юнацького олімпійського фестивалю (ЄЮОФ).

Збірна України здобула 25 нагород (8 золотих, 7 срібних, 10 бронзових) і у підсумку посіла шосте місце у загальнокомандному заліку серед 48 країн-учасниць, повідомляє Укрінформ.

Україну в Баку представляли 68 спортсменів. Юні вітчизняні атлети виступили у велоспорті, волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній боротьбі та спортивній гімнастиці.

Переможцями ЄЮОФ-2019 у складі збірної України стали:

легка атлетика - Марія Горєлова (стрибки у довжину);

спортивна гімнастика - Ілля Ковтун (багатоборство, бруси, перекладина, командна першість), Назар Чепурний (вільні вправи, кінь, командна першість), Володимир Костюк (командна першість);

плавання - Ростислав Крижанівський (брас, 100 метрів).

Срібні та бронзові нагороди українські спортсмени завоювали в дзюдо - Сергій Неботов (вагова категорія до 66 кг), Микита Голобородько (50 кг), Тимур Валєєв (81 кг), Юлія Курченко (63 кг); греко-римській боротьбі - Олександр Яковлєв (51 кг), Мар'ян Голубовський (65 кг); плаванні - Ростислав Крижанівський (брас, 200 метрів), Євгенія Жукова (спина, 100 метрів); легкій атлетиці - Роман Петрук (стрибки у довжину), Артур Фельфнер (метання списа); спортивній гімнастиці - Ілля Ковтун (вільні вправи), Назар Чепурний (кільця), Володимир Костюк (бруси, кінь), Анастасія Мотак (опорний стрибок); вільній боротьбі - Іван Терзі (51 кг), Іван Семенов (65 кг).

Наступний літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль 2021 року прийматиме Банська-Бистриця (Словаччина).