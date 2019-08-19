Максим Пустозвонов перейшов у «Київ-Баскет»

Минулий сезон 32-річний баскетболіст провів у складі «Одеси», в складі якої зіграв в 31 матчі.

«Київ-Баскет» підписав форварда Максима Пустозвонова. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Минулий сезон 32-річний баскетболіст провів у складі «Одеси», в складі якої зіграв в 31 матчі. В середньому за гру він набирав 13,3 очки, робив 4,1 підбирань і віддавав 1,6 результативних передач.

Пустозвонов раніше виступав за БК «Київ», «Азовмаш», БК «Донецьк», «Будівельник», румунські «Пітешті» і «Університатю», а також за американський «Кантон Чардж» (Ліга розвитку НБА). Пустозвонов є чемпіоном двох країн – України та Румунії. У складі збірної України він грав на чемпіонаті світу 2014-го року, та на чемпіонатах Європи 2011, 2013, 2015, 2017-го років.

Влітку «Київ-Баскет» підписав сімох новачків: Антона Мусієнка, Олександра Тищенка, Кіндала Гілла, Деона Едвіна, Юрія Кондракова, Кейсі Шефферда і Аундре Джексона.

За підсумками минулого сезону «Київ-Баскет» став віце-чемпіоном України, у фінальній серії програвши «Хіміку» (0:3).

Вже у вересні кияни під керівництвом нового головного тренера Айнарса Багатскіса стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів FIBA. 17 вересня віце-чемпіон України зіграє в Австрії проти «Капфенберга». Матч-відповідь відбудеться 20 вересня в Києві.