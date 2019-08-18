Гандбол: «Мотор» виграв чотири спаринги з п’яти у Словенії

В останніх матчах чемпіон України обіграв «Слован» і «Марібор».

Чемпіон України «Мотор» завершив збори в Словенії переможною серією. В останніх іграх команда Миколи Степанця завдала поразки словацькому «Словану» 33:21 і словенському «Марібору» 36:25. Про це повідомляє XSPORT.

Раніше запорожці виграли у Пекінського спортивного університету і «Гореньє». Всього у «Мотора» чотири перемоги і одна поразка. Результати матчів «Мотор» на зборах в Словенії:

«Мотор» - «Загреб» (Хорватія) 26:30 (15:16)

«Мотор» - «Гореньє» (Словенія) 38:31 (15:13)

«Мотор» - Пекінський спортивний університет 30:15 (12: 9)

«Мотор» - «Слован» (Словаччина) 33:21 (16:12)

«Мотор» - «Марібор» (Словенія) 36:25 (19:14).

Команда повертається для подальшої підготовки в Запоріжжі, де 22-24 серпня «Мотор» візьме участь в Кубку Дніпра-2019.

Нагадаємо, «Мотор» стартує в Лізі чемпіонів 15 вересня матчем проти фіналіста минулого розіграшу – угорського «Веспрема».