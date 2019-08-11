В Словенії «Мотор» награватиме тактику – головний тренер

Микола Степанець оприлюднив амбіційні плани команди на сезон.

Головний тренер провідного гандбольного клубу України – «Мотор» (Запоріжжя) Микола Степанець розповів про подальшу підготовку до сезону та збір в Словенії. Про це повідомляє клубний сайт.

«В Словенії проведемо шість контрольних матчів, причому будемо грати серіями - 10-го, 11-го і 12-го серпня, потім день перерви і ще три гри поспіль. Награватимемо тактику, подивимося новачків, дамо можливість пограти всім і будемо формувати склад на Лігу чемпіонів, СЕХА-Лігу і чемпіонат України.

Усі здорові за винятком Артема Козакевича. У нього серйозна травма руки, яку він отримав ще під час Кубка України в кінці травня. Рука погано зростається й досі в гіпсі.

У чемпіонаті і Кубку України наша мета забрати всі трофеї. У Лізі чемпіонів ми, як мінімум, повинні вийти з групи, яка у нас дуже непроста. У СЕХА-Лізі ставимо завдання потрапити до Фіналу чотирьох.

Безумовно, в цьому році група в Лізі чемпіонів у нас складніша ніж в минулому. Серед наших суперників багато сильних титулованих команд - перш за все це переможець Лізі чемпіонів «Вардар», фіналіст «Веспрем», екс-чемпіони «Віве Кельце», «Монпельє», «Кіль».

Головним конкурентом на внутрішній арені залишається ЗТР, гра якого може зміниться з появою нового тренера Віталія Андронова. Напевно ЗТР підноситиме сюрпризи. Новий тренер спробує дати щось нове у підготовку команди і її тактику», - розповів Микола Степанець.

Вперше в новому сезоні «Мотор» і ЗТР зіграють в матчі за Суперкубок. Він відбудеться після «Кубка Дніпра», який пройде на майданчику запорізької арени «Юність» з 22 по 24 серпня. Його учасниками разом з «Мотор» стануть «СКА» (Мінськ, Білорусь), «Вісла» (Плоцьк, Польща) та «Хапоель» (Рішон, Ізраїль).