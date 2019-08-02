«Мотор» зіграє зі збірними Китаю і Саудівської Аравії

Провідний гандбольний клуб України проведе заключний тренувальний збір в Словенії.

Запорізький «Мотор» закінчує збір, який проводив в хорватському місті Пула. Завтра чинні чемпіони України повертаються в Запоріжжя. Але вже 8 серпня команда бере курс на словенське місто Зрече, де проведе наступний збір, якій закінчиться 17 серпня. Про це повідомляє Укрінформ.

За цей час «Мотор» проведе шість контрольних матчів. 10 серпня українці зіграють з хорватським «Загребом», 11-го зі збірною Саудівської Аравії, 12-го зі збірною Китаю, 14-го зі словенською «Гореньє», 16 серпня знову вийдуть на майданчик проти збірної Саудівської Аравії, а в заключному контрольному матчі 17 серпня проекзаменують словенський «Марібор».

«Майбутній сезон буде найцікавішим в історії клубу. Вперше команда виступатиме на два «еврофронти» - в Лізі чемпіонів і в СЕХА-лізі. Ми сподіваємося продемонструвати гарні результати в обох турнірах. Зараз необхідно провести якісну підготовку до сезону. Матчі в Словенії дозволять команді награти нові ігрові ланки і відпрацювати тактичні схеми. Щоб вже 22-24 серпня в рамках традиційного міжнародного турніру «Кубок Дніпра-2019» продемонструвати в палаці спорту «Юність» на очах наших фанів свої кращі якості», - зазначив директор СК «МОТОР Січ» Геннадій Касай.

Нагадаємо, що «Мотор» непогано попрацював над кадровим посиленням команди. У міжсезоння склад «Мотора» поповнили Едуард Кравченко (правий крайній), Владислав Паровінчак (розігруючий), Денер Яанімаа (правий напівсередній), Стеван Вуйович (лівий напівсередній), Станіслав Жуков (лівий напівсередній), Ігор Гурин (лівий напівсередній), Павло Гурковський (лінійний і захисник) і Гліб Калараш (лінійний і захисник).