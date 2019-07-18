Гандбол: «Мотор» посилився перед новим сезоном п’ятьма новачками

Запорізький клуб ставить амбітні задачі в Лізі чемпіонів та СЕХА-Лізі.

Чемпіон України з гандболу «Мотор» розпочав підготовку до нового сезону. У команді п’ять нових гравців і ще два гандболіста залучені з фарм-клубу. П'ять гравців залишили клуб. «Мотор» в новому сезоні гратиме в Лізі чемпіонів і СЕХА-Лізі (турнір провідних клубів Східної Європи). Про це повідомляє Укрінформ.

Новачки «Мотора»: Станіслав Жуков - напівсередній, Україна («Гуммерсбах», Німеччина), Павло Гурковський - лінійний, Україна («Келераші», Румунія), Ігор Гурін - напівсередній, Україна («Донбас»), Денер Яанімаа - напівсередній, Естонія («ТУС Н-Люббеке», Німеччина), Стеван Вуйович - напівсередній, Чорногорія («Констанца», Румунія), Едуард Кравченко - правий крайній, Україна (ЗНТУ-ЗАС), Владислав Паровинчак - розігруючий, Україна (ЗНТУ-ЗАС).

«У «Мотор» прийшли четверо напівсередніх - Жуков, Вуйович, Яанімаа, Гурін та розігруючий Паровинчак. Нам потрібно було підсилити задню лінію, оскільки нам доведеться участь в Лізі чемпіонів і СЕХА-Лізі. У минулому сезоні багато грали Борис Пуховський і Айденас Малашінскас. Але у нас повинна бути заміна, щоб зменшити навантаження на них.

Станіслав Жуков два роки відіграв у Бундеслізі. Його повернення стало одним з головних подій міжсезоння. Виступаючи в нашому клубі, він виріс як гравець. Зараз Жуков знаходиться в дуже хорошому гандбольному віці, він пограв в Німеччині, в кращій лізі Європи, і придбав ще більше досвіду. Він українець і має дуже добрі людські якості. Ми знаємо його ставлення до справи, його дисципліну. Тому вже протягом сезону з ним велися переговори і, природно, роль зіграло те, що «Гуммерсбах» не зміг втриматися в Бундеслізі.

З німецького чемпіонату в «Мотор» прийшов і естонський правий напівсередній Денер Яанімаа. Останній сезон він відіграв за «ТУС Н-Люббеке». Незважаючи на порівняно невисокий зріст він володіє хорошим потужний стрибком. У нього великий досвід, він виступав з «Кіль», «Мельзунген». Нам потрібно було обов'язково посилювати позиції правого напівсереднього, оскільки після переходу Пачковськи у «Веспрем» у нас залишався тільки Влад Донцов.

Великі очікування також і від чорногорського лівого напівсередньої Стевана Вуйовича. Його гру ми бачили в матчах нашої відбірної групи на чемпіонат Європи-2020. Ми довго спостерігали за ним. Це потужний гравець, представник югославської школи. Ми звертали на це увагу, особливо по грі в захисті. В обороні він може грати на позиції другого, а в деяких випадках і центрального захисника», - розповів головний тренер «Мотора» Микола Степанець офіційному сайту клуба.

Нагадаємо, нещодавно озвучили цілі запорізького клубу на новий сезон. Це вихід з групи в Лізі чемпіонів, вихід в Фінал чотирьох в СЕХА-Лізі, перемога в чемпіонаті України і Кубку України.